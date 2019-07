Um motociclista foi socorrido em estado grave para um hospital após perder o controle ao tentar desviar de um buraco e cair da moto na BR-222, em Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta terça-feira (23). O acidente aconteceu no km 235.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motociclista, cuja identidade não foi revelada, foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Sobral.