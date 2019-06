Motociclista atropela funcionário de empresa de ônibus que tentou atravessar BR-116

Um motociclista atropelou um funcionário de uma empresa de ônibus que tentou atravessar a BR-116, em Fortaleza, na noite deste sábado (29).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor relatou que não viu o homem atravessando a pista. Dois postes estão com as lâmpadas apagadas no trecho que o acidente aconteceu.

Com o impacto, a vítima identificada como João Ivanildo, de 54 anos, ficou com ferimentos na cabeça e nas pernas. O motociclista, que não teve a identidade revelada, também ficou ferido.

Segundo um amigo de João Ivanildo, ele tinha saído há pouco tempo da sede da empresa onde trabalha na parte da manutenção.

Os dois homens foram socorridos por uma ambulância do Samu e encaminhados para uma unidade hospitalar. Eles estavam conscientes.