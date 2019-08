Um motociclista atropelou e matou um pedestre na avenida Jornalista Tomaz Coelho, no Bairro Messejana, na noite desta sexta-feira (16).

De acordo com testemunhas, José Ricardo Pinheiro, de 56 anos, estava atravessando a via para comprar um alimento quado foi atingido pela moto. A vítima morreu no local.

O condutor da moto estava sozinho no momento do acidente e teve apenas ferimentos leves. O motoqueiro foi atendido no Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha da Messejana.