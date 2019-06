Motocicleta utilizada por suspeito de matar universitária em Pedra Branca é apreendida

A Polícia Civil do Ceará realizou na manhã desta terça-feira (18), a apreensão de uma motocicleta que foi utilizada por José Pereira da Costa, o "Zé do Valério", suspeito de ter assassinado a universitária Danielle Oliveira Silva, encontrada morta em abril deste ano, no Sítio São Gonçalo, em Pedra Branca.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a moto foi encontrada na localidade de São Joaquim, com apoio dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). O local fica próximo aonde residia José Pereira da Costa, o "Zé do Valério", que de acordo com apuração policial, utilizou o veículo.

As buscas para capturar o suspeito seguem na região que abrange os municípios de Pedra Branca, Senador Pompeu e Quixeramobim, com a participação das delegacias Regional de Senador Pompeu, Municipais de Quixeramobim e Pedra Branca, além de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Crime

Danielle Oliveira Silva, de 20 anos foi encontrada morta no dia 25 de abril deste ano com sinais de agressão no rosto, no Sitio São Gonçalo, em Pedra Branca.

Universitária Danielle Oliveira Silva foi encontrada morta, despida, nas proximidades do sítio da família, em Pedra Branca Foto: Arquivo Pessoal

Ela estava desaparecida desde a noite de 24 de abril. O suspeito "Zé do Valério" havia trabalhado no sítio da família, onde a universitária estava antes de sumir, prestando serviços como vaqueiro e amansando animais.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele no dia em que o corpo da jovem foi encontrado.