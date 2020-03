Moto tomba na avenida Aguanambi, e um dos ocupantes cai de viaduto

Dois homens morreram na madrugada desta quinta-feira (5) após a moto que eles estavam tombar em um viaduto da avenida Aguanambi, no Bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Uma das vítimas caiu por um vão na parte debaixo do viaduto.

Um vídeo enviado ao Sistema Verdes Mares mostra pessoas paradas na frente da mureta de proteção da pista observando o acidente.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as vítimas, identificadas como Alexandre Meireles, de 26 anos, e Francisco Bruno Pereira dos Santos, de 27 anos, morreram ainda no local do acidente.

Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local para atender a ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.