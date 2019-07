Mortes violentas no Ceará diminuem 53,6 % no primeiro semestre de 2019

As mortes violentas no Ceará diminuiram 53,6% no primeiro semestre de 2019 se comparado aos dados de igual período de 2018. No total, 1.105 pessoas morreram de janeiro a junho deste ano. Os dados foram divulgados durante coletiva na manhã desta terça-feira (2) na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Em 2018, foram registrados 2.380 crimes violentos no primeiro semestre, e neste ano foram 1.105 casos. O maior número de homicídios registrado no período foi na Região Metropolitana de Fortaleza (RMf), com 341 assassinatos; seguida da Capital com 330; Interior Sul com 223 e Interior Norte com 211. O relatório aponta que 1275 vidas foram salvas de janeiro a junho de 2018.

Mês de junho

Em Fortaleza 53 pessoas morreram este ano e no ano passado 121 pessoas, com redução de 56,2%. No Interior Sul a redução foi de 59%, sendo 83 crimes ano passado e 34 este ano.

A redução na Região Metropolitana e Interior Norte foi a mesma de 55%, alterando apenas o número de crimes. Na Grande Fortaleza 100 pessoas morreram em junho de 2018 e este ano 45. Já no Interior Sul foram registrados 83 crimes em 2018 e 34 este ano.