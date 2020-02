Morte de homem causada por raio em São Gonçalo do Amarante é investigada pela polícia

A morte de um homem após a casa onde estava ser atingida pela descarga elétrica de um raio é investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a polícia, José Edmar Ribeiro da Silva, de 45 anos, estava na própria casa, localizada no Povoado Bandeira, distrito de Siupé, quando foi atingido. Ele ainda foi levado a uma undade hospitalar, mas morreu.

Um boletim de ocorrência foi feito na Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante para registrar a morte de José Edmar.