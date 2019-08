Morte de criança de 8 anos com suspeita de desnutrição é investigada em Baturité

A morte de uma criança de oito anos com microcefalia em Palmácia é investigada pela Delegacia Regional de Baturité. Maria Kelly Lemos Ferreira morava com a mãe, e morreu com suspeita de desnutrição na noite desta quinta-feira (29). Segundo a polícia, a criança estava debilitada e um inquérito policial foi aberto para apurar se houve abandono de capaz ou maus-tratos. A mãe da criança foi ouvida nesta sexta-feira (30).

De acordo com a conselheira tutelar, Sandra Carvalho, a mãe encontrou a menina passou mal e a levou ao hospital.

A mãe afirmou em depoimento que Kelly estava muito magra e não queria se alimentar, segundo o delegado de Baturité, Joel Moraes. “Ela contou que a criança não aceitava alimento e isso durou quase um mês. Ela se encontrava muito debilitada, segundo relatos da mãe”, disse.

Joel Moraes afirmou que outros membros da família confirmaram o que a mãe contou durante depoimento. E que foi iniciativa dela ir até a polícia prestar esclarecimentos.

“O inquérito foi aberto. Vamos estudar se houve abandono de capaz ou qualquer tipo de maus-tratos. Primeiro vamos saber se houve omissão de socorro por parte da família. Vamos tentar descobrir se a família tentou levar ou levou a criança para alguma unidade de saúde da região. Ver se há registros de internação dela em algum posto de saúde e hospital. Vamos ouvir também profissionais da área da saúde”, destacou.

Conselho tutelar não recebeu denúncias

A mãe foi à delegacia acompanhada de profissionais do Conselho Tutelar de Baturité. Que também estiveram no hospital na noite de quinta, quando a mãe procurou socorro para a filha.

"Não tínhamos conhecimento da situação da Maria Kelly. A gente sabia que ela era uma criança especial, mas não tinha denúncia, o conselho tutelar só trabalha em cima de denúncia", salientou a conselheira Sandra. Segundo a conselheira, Kelly tinha microcefalia.

Ao conselho tutelar, a mãe deu a mesma explicação sobre a situação da filha. “A mãe dela disse que ela não estava se alimentando. Tomava só uma mamadeira de mingau por dia”, completou a conselheira.

O laudo pericial deve sair em 15 dias. O corpo da criança deve ser sepultado neste sábado (31).