Morre namorada de jovem assassinado com 13 tiros no Vila Velha

A namorada do jovem assassinado com 13 tiros neste domingo (11), no Bairro Vila Velha, em Fortaleza, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela tinha sido encaminhada para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O casal foi atacado a tiros enquanto estava em um carro, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS).

No momento dos disparos, os dois estavam em um veículo e tentaram fugir, mas não conseguiram e acabaram caindo em uma calçada. Matheus Thiago Menezes do Nascimento, de 19 anos, foi atingido por 13 tiros e morreu no local. Ele não possuía passagem pela polícia, segundo a secretaria. A identidade da mulher não foi informada.

O casal tinha um relacionamento recente, de acordo com informações de familiares. Populares informaram que a mulher tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Um inquérito policial foi instaurado e os trabalhos policiais seguem em curso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.