Moradores invadem apartamento em chamas para apagar incêndio em Maracanaú

Um apartamento do residencial Orgulho do Ceará pegou fogo na manhã desta quarta-feira (2) no Bairro Conjunto Esperança, em Maracanaú. Moradores do condomínio arrombaram a porta da casa na tentativa de conter as chamas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no momento do incêndio não havia ninguém no apartamento. As chamas danificaram a instalação elétrica, a pintura e o revestimento da residência. Utensílios domésticos, alimentos, um armário e uma TV também foram perdidos no incêndio.

“As pessoas começaram a ver fumaça e a gritar. Outros moradores arrombaram a porta e usaram extintores para tentar apagar o incêndio”, conta a moradora Georgia Franklin.

Os bombeiros não identificaram no apartamento sinais que possam ser apontados com o motivo do incêndio.