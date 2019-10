Moradores encontram corpo de homem carbonizado na zona rural de Cariré

Moradores de Cariré, no interior do Ceará, encontraram na manhã desta terça-feira (8) o corpo de um homem com sinais de tortura e parcialmente carbonizado, na localidade de Torrões, distrito de Tapuio.

De acordo com a polícia, a vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, estava de bruços próximo a uma área de vegetação seca em uma estrada. As queimaduras atingiram principalmente o rosto e a região do tronco e abdômen.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o local, onde colheu indícios que auxiliarão os trabalhos policiais e de identificação.