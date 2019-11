Moradores denunciam furtos constantes a veículos em rua do Meireles; vídeo

Moradores do Bairro Meireles, em Fortaleza, denunciam os furtos constantes a veículos que ficam estacionados na Rua Tibúrcio Cavalcante, entre a Av. Abolição e a Rua Silva Jatahy. De acordo com um testemunha, os criminosos agem quebrando o vidro geralmente à noite e,em seguida, furtam objetos de dentro dos carros. O caso mais recente ocorreu na sexta-feira (15), quando o mesmo carro foi furtado duas vezes. Um morador registrou os dois momentos em vídeo.

Nas imagens é possível ver o primeiro furto, por volta das 15h. Uma pessoa se aproxima do veículo com um objeto na mão, aparentemente uma chave de roda, para quebrar o vidro. Em seguida, ele chuta duas vezes o vidro até quebrá-lo. Depois disso, o homem furta um objeto de dentro do veículo.

Na segunda ação, já por volta das 19h, são vistas duas pessoas na frente do mesmo carro levando objetos, o veículo chega a alarmar.

"Geralmente os roubos são entre 10h e 11h da noite. Ontem foi feriado e trabalharam mais cedo. Nessa semana, já é o quinto roubo, na mesma quadra, no mesmo quarteirão", denunciou um morador, que nao quis se identificar.

Ainda segundo esse morador, nesta semana, criminosos quebraram o para-brisa de outro carro e levaram o estepe do veículo.

Em nota, a Polícia Civil informou que na quinta-feira (14), véspera dos flagrantes filmados, dois homens chegaram a ser capturados por cometerem furtos na região. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para o 2° Distrito Policial, onde foram autuados.

Sobre os furtos da sexta-feira, o órgão não se manifestou.