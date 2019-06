Moradores denunciam ação violenta da PM durante festival junino no Bairro Pirambu

Moradores e brincantes denunciam ação violenta da Polícia Militar durante festival junino, na Areninha do Bairro Pirambu, na madrugada deste sábado (22). Segundo testemunhas, algumas pessoas ficaram feridas após os PMs jogarem spray de pimenta e bombas de efeito moral.



Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes estavam acompanhando a festa junina e foram surpreendidos por suspeitos jogando pedras e garrafas. Os policiais pediram apoio e precisaram intervir para dispersar a multidão. Um policial teve ferimentos na mão direita e uma viatura foi danificada.





Segundo Cleiton Lira, integrante da quadrilha junina Arraiá do Bairro Ellery, os brincantes e as pessoas que assistiam à apresentação passaram mal devido à fumaça. Ainda conforme ele, os policiais chegaram a quebrar cenários da quadrilha.

"Desespero que nós da quadrilha passamos. Nossas roupas sendo queimadas, jogadas com gás de fumaça. Isso é um absurdo. Isso não pode ficar impune. Policiais acabando com o nosso sonho. Nós ainda estamos em choque com tudo isso que aconteceu", disse Cleiton.

Foto: Kilvia Muniz

Uma equipe do Sistema Verdes Mares foi até a Areninha do Bairro Pirambu na manhã deste sábado e encontrou marcas de sangue no chão, além de cadeiras e mesas quebradas. Um comerciante, que não quis se identificar, disse que trabalha há vários anos nos festivais juninos e que foi a primeira vez que presenciou uma ação violenta partindo da polícia militar no local.

Veja nota da PM na íntegra:

A Polícia Militar do Ceará informa que policiais militares estavam acompanhando uma festa junina que aconteceu ontem, 21, na Areninha do Pirambu, quando estava próximo do seu encerramento, por volta das 01h30min de hoje, 22, vários elementos jogaram pedras e garrafas contra as viaturas e nos policiais que estava realizando a segurança no entorno do evento.

Foi solicitado apoio necessário para dispersar a multidão, utilizando intervenção de menor potencial ofensivo para controlar a situação. Uma viatura foi avariada e um policial foi lesionado na mão direita.