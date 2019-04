Moradora de rua é agredida com bastão de madeira por motorista de aplicativo no Centro

Uma moradora de rua de aproximadamente 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi agredida com um bastão de madeira em um posto de gasolina localizado no cruzamento da Avenida Domingos Olímpio com Senador Pompeu, no Centro, na noite desta terça-feira (2).

Segundo testemunhas, a vítima foi atacada após o agressor, que é motorista de aplicativo, sair da loja de conveniência e ver ela encostada em seu veículo. O homem deu golpes na barriga e nas costas da moradora de rua com o objeto que pegou dentro do carro. Em seguida, ele fugiu em alta velocidade.

Moradora de rua levou pancadas na barriga e nas costas. Foto: Rafaela Duarte

A mulher ficou caída no chão e foi socorrida por populares. Uma ambulância do Samu foi acionada e ela foi levada para o hospital. O estado de saúde dela é considerado estável, conforme os socorristas.

O motorista, de aproximadamente 25 anos, se apresentou no 34º Distrito Policial, foi ouvido pelo delegado plantonista e em seguida foi liberado. Em depoimento, o homem afirmou que agrediu a moradora de rua porque ela o insultava e teria o ameaçado de morte. A polícia vai investigar o caso.