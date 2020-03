Morador em situação de rua é ferido com facada durante tentativa de assalto no Centro de Fortaleza

Um morador em situação de rua sofreu uma tentativa de assalto e foi esfaqueado na perna na noite desta segunda-feira (23), no cruzamento das ruas Pedro Pereira com General Sampaio, no Centro de Fortaleza. Ele foi levado para o hospital em uma ambulância e tem o estado de saúde estável.

Segundo o homem, de 59 anos, um suspeito o abordou pedindo dinheiro e ele disse para ele que vivia nas ruas e não tinha nada para lhe dar. Nesse momento ele foi atingido com uma facada na perna e agressou fugiu do local.

A vítma, mesmo ferida consegui pedir ajuda de vigilantes que estavam próximos e contou com a ajuda de um socorrista voluntário, que fez o primeiro atendimento. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e levaram o ferido para o Instituto Dr. José Frota, no Centro.