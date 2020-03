Morador em situação de rua é ferido a faca enquanto dormia no Vila Velha

Um morador em situação de rua foi esfaqueado no pescoço enquanto dormia, na noite deste sábado (28), no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Testemunhas afirmaram para a polícia que um homem se aproximou da vítima e efetuou um golpe de faca no pescoço. Em seguida fugiu a pé.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada por moradores para atender a ocorrência.

De acordo com socorristas do Samu, o homem tinha estado de saúde estável. A vítima foi encaminhada para o Frotinha do bairro Antônio Bezerra.

Policiais militares realizaram buscas na região para localizar o responsável pelo crime. A motivação não foi informada.

Ninguém foi preso.