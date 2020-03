Morador é baleado em entrada de prédio residencial no bairro Monte Castelo

O morador de um condomínio foi baleado quando chegava de carro na entrada do prédio onde mora no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (4). Pelo menos sete tiros atingiram a porta que fica do lado do motorista.

Segundo testemunhas, suspeitos em uma motocicleta abordaram a vítima antes que ela entrasse no portão do edifício. Eles já chegaram atirando várias vezes. Dois disparos atingiram o homem, que conseguiu correr e pedir ajuda. Ele foi socorrido para um hospital da região.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais informações sobre a ocorrência e aguarda resposta.

Ainda segundo informações repassadas por testemunhas, a tentativa de homicídio foi motivada por um discussão no trânsito momentos antes. A polícia não confirmou a informação.

Imagens de câmeras de segurança colhidas no local vão auxiliar os trabalhos de investigação. A polícia faz buscas para tentar identificar e prender os suspeitos.