Morador de rua mata homem, joga corpo em lagoa e é preso em flagrante pela polícia

Um morador de rua matou um homem, jogou o corpo da vítima na Lagoa da Messejana, em Fortaleza, em seguida ficou no local acompanhando o trabalho da polícia, que foi acionada para uma falsa ocorrência de afogamento. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (11).

Conforme a polícia, os agentes foram informados que uma pessoa havia se afogado na lagoa. Após o corpo da vítima ser retirado das águas pelo Corpo de Bombeiros, peritos constataram que o homem apresentava lesões na cabeça e havia sido morto por estrangulamento.

Agentes do 16º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal que participavam da ocorrência questionaram um grupo de pessoas que estava bebendo nas margens. Uma mulher que estava no local ficou bastante nervosa, foi chamada para conversar sozinha com os investigadores e confessou que o marido foi o autor do homicídio.

O suspeito, identificado como José Alex Ferreira dos Santos, de aproximadamente 38 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime.

Segundo levantamento policial, José Alex estava bebendo próximo a lagoa quando Amaral dos Santos Silva, de 41 anos, chegou no local. A vítima trabalhava em uma oficina mecânica.

O morador de rua foi encaminhado para o 30º Distrito Policial, no São Cristóvão. Ele já possui antecedentes criminais por roubo. A motivação do crime não foi informada.