Morador de rua é espancado até a morte no Centro

Um morador de rua foi espancado até a morte por um grupo no cruzamento da Avenida Tristão Gonçalves com a Rua Senador Alencar, no Centro, na madrugada deste sábado (30).

O homem foi identificado como Amerissiano da Silva Barreto, de 35 anos. Ele tinha cerca de quatro antecedentes criminais por assalto e estava em liberdade há uma semana, após ter sido preso pelo roubo de uma motocicleta.

Conforme a companheira da vítima, que não quis se identificar, ela saiu para comer em uma rua próximo ao local do crime e minutos depois ouviu os gritos do homem. Ao retornar, viu Amerissiano sendo agredido com pedaços de madeira e golpes de faca. Os criminosos também tentaram degolar ele, de acordo com a polícia.

Foram realizadas buscas na região para capturar os suspeitos. Uma das hipóteses trabalhadas pelos policiais é que o crime tenha sido motivado por causa dos delitos cometidos pela vítima na região.