Morador de rua é assassinado a tiros na frente da esposa, em Fortaleza

Um morador de rua foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na frente da esposa, no cruzamento das ruas Castro Monte com Ana Bilhar, no bairro Varjota, em Fortaleza, por volta das 13h desta terça-feira (6).

De acordo com a polícia, Carlos André Costa de Lima, 29 anos, foi abordado por homens armados e não resistiu aos ferimentos. Também foi informado que Carlos André era usuário de drogas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e está em diligências para capturar e prender os autores do crime.