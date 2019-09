Missa de 7º dia de jovem atingido e morto por disparo vindo de PM acontece sob gritos de "Justiça"

Amigos e familiares do adolescente de 14 anos, Juan Ferreira dos Santos, se reuniram em uma caminhada e missa de 7º dia, no bairro Vicente Pinzón, na tarde desta quinta-feira (19). Juan morreu no dia 13 deste mês, próximo a sua residência, após ser atingido por um tiro vindo de um soldado da Polícia Militar que patrulhava no bairro.

O grupo vestiu camisas com a foto do jovem e caminhou pelas ruas do Vicente Pinzón seguindo para a igreja do bairro. Durante a homenagem, os parentes pediram por "Justiça" e que o caso não caia no esquecimento. O adolescente foi atingido enquanto estava acompanhado dos amigos, na Praça do Mirante.

Por nota, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), informou que o policial responsável pelo disparo foi identificado, detido e levado ao Presídio Militar. A corporação afirmou que o disparo só aconteceu porque os servidores notaram atitudes suspeitas de um outro grupo e, quando tentaram realizar a abordagem, foram recebidos com pedradas.

Os pais de Juan Ferreira reclamaram da ação da PM e afirmaram que o adolescente não teve a chance de se defender: "foi um tiro certeiro", disse Tânia de Brito, mãe da vítima.