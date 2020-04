Ministério Público requer prisão preventiva de idoso de 72 anos suspeito de estuprar um adolescente

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a prisão preventiva de um idoso de 72 anos suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 12 anos na cidade de Aracoiaba, no Ceará. O caso gerou repercussão no município após o idoso ficar permitido, durante audiência de custódia, a responder pelo crime em liberdade. O requerimento do MP foi feito nesta quarta-feira (15).

Conforme o MP, o adolescente foi obrigado a praticar relações sexuais com o idoso. Segundo provas obtidas, a vítima foi agarrada pelo pescoço e forçada a colocar o órgão genital idoso dentro da boca.

Segundo o MP, o idoso alegou que forçou a relação sexual com o adolescente por acreditar que a vítima fosse “uma menina”, “desprezando qualquer preceito moral, de proteção aos direitos da criança e do adolescente, nem sequer de gênero”. O órgão argumenta que a prisão preventiva se fez necessária para afastar o homem do convívio social, em razão da gravidade do delito.