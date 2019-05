Ministério Público deflagra operação para cumprir 4 mandados de prisão em Boa Viagem

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deflagrou operação contra seis suspeitos de tráfico e assaltos a bancos, entre outros crimes, na cidade de Boa Viagem, na manhã desta quinta-feira (9). Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e dois mandados de prisão preventiva na sede e na zona rural do município.

O grupo também é investigado por suspeita de agiotagem, associação para o tráfico, comércio ilegal de arma de fogo e munição, além de promoção de organização criminosa.

Durante as investigações, os agentes do MPCE e da polícia apreenderam R$ 7 mil em espécie, aparelhos celulares, maços de cigarros suspeitos de serem provenientes de contrabando do Paraguai, além de um revólver calibre 38 e munições.

O MPCE afirmou ainda que toda a operação teve o apoio do Poder Judiciário, através de decisão judicial que autorizou as referidas buscas, por meio da 2ª Vara de Boa Viagem.

Combate ao crime organizado

A Operação Storm é uma continuação da Operação Strike, realizada no ano passado. O objetivo é combater o crime organizado. Participaram da operação agentes da Delegacia Regional de Canindé, do Comando Tático Rural (Cotar) e do Batalhão de Policiamento de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) de Boa Viagem e Canindé.