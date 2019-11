Militares são presos em operação que investiga mortes de integrantes de famílias rivais em Banabuiú

Uma operação da polícia prendeu dois irmãos militares e outras seis pessoas suspeitas de envolvimento em assassinatos de membros de duas famílias rivais de Banabuiú, no interior do Ceará - uma delas da qual os irmãos fazem parte. Oito pessoas foram presas por cumprimento de mandados e três em flagrante nas cidades de Banabuiu, Quixadá, Fortaleza, no Ceará, e Balças, no Maranhão, nesta terça-feira (12). Houve ainda 14 mandados de busca e apreensão.

Segundo a polícia, pelo menos quatro homicídios foram cometidos desde 2010. A polícia não deu explicações sobre o que pode ter motivado a rixa entre as famílias, desencadeando nos assassinatos.

Material apreendido durante operação que investiga crimes cometidos por famílias rivais no Ceará Foto: Ricardo Mota

Material apreendido durante operação que investiga crimes cometidos por famílias rivais no Ceará Foto: Ricardo Mota

Durante a operação foram apreendidas 10 armas, entre elas, um fuzil de uso restrito das forças policiais, e mais de mil munições de uso restrito, além de R$ 7 mil em dinheiro, cheques, celulares e notebook.

Parte das munições foi encontrada com os militares, que são de Fortaleza, mas possuem familiares em Banabuiú.

As armas apreendidas vão passar por exames periciais.