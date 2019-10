Mergulhador é encontrado morto dois dias após desaparecer na Praia do Pirambu

Um mergulhador de 58 anos, identificado como Genário Martins Freitas, foi encontrado morto por volta das 11h desta segunda-feira (21), dois dias após desaparecer na Praia do Pirambu, em Fortaleza. Segundo a família da vítima, Genário foi ao local para pescar e fazer mergulhos.

De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, o filho da vítima acionou uma guarnição avisando sobre o desaparecimento do pai. "O filho deu por falta dele por volta das 18h do sábado. Ele acionou os bombeiros e foi feito uma busca inicial, mas o corpo até então não havia sido encontrado."

Segundo o tenente, mergulhadores encontraram o corpo de Genário Martins próximo ao local onde ele estava pescando. "O lugar tinha muitas embarcações e lajes de apoio. Foi sobre uma dessas lajes que o corpo dele foi localizado".