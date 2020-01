Mentora de crime contra idosa ofereceu R$ 30 mil para namorado da cuidadora, diz polícia

A irmã da cuidadora Iza Pismel, mulher apontada como uma das responsáveis pela morte da idosa de 82 anos de quem tomava conta, Maria Nisia Teixeira Freitas, prometeu R$ 30 mil para o namorado de Pismel para que ele cometesse o crime contra a idosa. A mulher é uma das seis pessoas suspeitas de participação no caso. Duas delas (Iza Pismel e o namorado) estão presas e as outras quatro seguem foragidas. Maria Nisia foi morta nesta sexta-feira (24) e sepultada neste domingo (26).

Segundo as investigações, o crime teve participação da própria cuidadora da idosa, Iza Pismel, de 52 anos, com ajuda do namorado, Carlos André Sampaio Santos, de 31 anos, da irmã dela, Tereza, e outras três pessoas.

“Ele nos afirmou que foi 'peitado' por Tereza pelo valor de R$ 30 mil, pra que fizesse esse roubo lá na casa. Inclusive ela, Tereza, daria o apoio logístico com carro e outros três indivíduos”, disse o delegado Elzo Moreira, do 22º Distrito Policial, responsável pelas investigações do caso.

A cuidadora era responsável pelo acesso às contas bancárias de Maria Nisia, que era servidora federal. E também cuidava do esposo da idosa, que sofre de Alzheimer. A suspeita vivia em uma casa avaliada em mais de R$ 1,2 milhão, de propriedade da idosa, localizada de frente para a residência da vítima.

Moravam na casa Iza, a filha dela e, mais recentemente, o namorado, Carlos André. O casal estava junto há cerca de três meses.

Familiares da vítima acreditam que a funcionária estava dando doses excessivas de remédios para o marido de Maria Nisia, fazendo com que ele ficasse com a memória mais afetada.

“Um familiar da vítima nos informou que acredita que a dosagem de medicamento dada a esse senhor seja excessiva. Ele continuava um pouco lento de raciocínio. Depois que eles suspenderam esse medicamento, ele passou a reagir melhor, e com a memória até preservada”, comentou o delegado.

O corpo da idosa foi enterrado neste domingo (26) Foto: Paulo Sadat

Iza Pismel era próxima da vítima e trabalhava há dois anos como cuidadora da idosa. Maria Nisia era amiga do pai de Iza Pismel e atendeu a um pedido dele ao oferecer o emprego à cuidadora.

Cuidadora e namorado foram presos momentos após o crime em perseguição policial. Eles estavam fugindo com o carro da idosa.

Namorado revelou participação da cuidadora

Carlos André, com antecedentes criminais por roubo e receptação, confessou o crime e revelou a participação da namorada durante depoimento.

De acordo com o delegado, Iza Pismel mandou o namorado retirar o HD que armazenava as imagens do circuito interno de segurança da casa da idosa, dias antes do crime.

“Chegou ao nosso conhecimento que, há pouco tempo, a senhora Iza, a cuidadora, tinha pedido ao namorado Carlos André que retirasse esse HD. Por essa razão é que nós demos voz de prisão à senhora, pois ela estava envolvida, já que mandou retirar o HD”, ratificou Moreira.

Namoravam há cerca de 3 meses

Iza Pismel e Carlos André namoravam há cerca de três meses. O homem é natural da Bahia e veio de São Paulo para o Ceará. Ele contou à polícia que estava vivendo em abrigos e resolveu pedir emprego de casa em casa, chegando à residência da idosa, que o recomendou a procurar sua funcionária, a cuidadora.

Assim, o casal se conheceu e começou a planejar o crime, de acordo com as investigações.

A principal suspeita da polícia é de que os envolvidos pretendiam transferir a posse das casas de Maria Nisia para os próprios nomes. Durante as investigações, a polícia encontrou documentos das propriedades em uma gaveta dentro da casa onde a cuidadora estava morando.

A polícia está ouvindo novas testemunhas, como familiares, vizinhos, funcionários e ex-empregados da casa.

Policiais encontraram a idosa já sem vida no quarto da residência localizada na Praia do Icaraí Foto: Paulo Sadat

O crime

Maria Nisia Teixeira Freitas, 82 anos, foi assassinada a pauladas dentro de casa, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na última sexta-feira (24).

A polícia descobriu o crime após uma denúncia recebida via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre um assalto a residência que estaria em andamento no bairro Icaraí.

Com a informação de que um suspeito havia matado a proprietária da casa e fugido no veículo da vítima, os militares realizaram buscas e o automóvel foi identificado e localizado em uma avenida de Caucaia por meio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia).

Após uma perseguição, o carro dirigido pelo suspeito acabou colidindo em outro, momento em que foi realizado um cerco policial e os suspeitos foram presos.

A dupla foi autuada em flagrante por latrocínio.