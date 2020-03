Menino de 5 anos e adolescente morrem após serem baleados em Caucaia 

Um menino de 5 anos de idade e a irmã dele, uma adolescente de 14 anos, foram baleados e mortos dentro de casa na noite deste domingo (15), no bairro Icaraí, em Caucaia, na Grande Fortaleza.

Segundo a polícia, Yuri Kerson Silva Ribeiro e Iasmim Silva Ribeiro estavam dentro da casa quando seis homens encapuzados invadiram o local, armados. Logo depois, efetuaram os disparos contra a jovem.

A criança que estava dormindo no momento do crime foi atingida por dois tiros na cabeça. A mãe das vítimas estava em casa e presenciou a morte dos filhos.

A adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A criança foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital da região, mas teve o óbito confirmado momentos após dar entrada na unidade de saúde.

Ainda segundo a polícia, até a manhã desta segunda, ninguém havia sido preso. Não há informações sobre o autor, nem sobre a motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigaria o caso.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública informa que "um inquérito policial foi instaurado no DHPP e transferido para o 22° Distrito Policial (DP) que ficará responsável por realizar diligências para apurar as circunstâncias do fato, bem como prender os envolvidos no crime".

A Pasta pede que a população contribua com o "trabalho policial repassando informações que levem à identificação dos suspeitos. As denúncias devem ser feitas para o número ‪‪(85) 3318-1449 , telefone do 22° DP". O Estado afirma garantir sigilo e anonimato.