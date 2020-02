Menino de 1 ano e 4 meses morre afogado em fossa no quintal de casa na zona rural de Poranga

Um menino de 1 ano e 4 meses morreu afogado após cair em uma fossa aberta enquanto brincava no quintal de casa, na última quarta-feira (5), na zona rural de Poranga, no interior do Ceará. Segundo a polícia, o bebê foi encontrado pela mãe e pelo irmão, já sem vida e boiando. A casa da família fica na na localidade de Pitombeira.

Segundo a mãe da criança, o menino passou a tarde da quarta-feira brincando e, por volta de 18h30, não respondeu quando ela o chamou para entrar em casa. Ela conta que foi procurá-lo com o outro filho e ficou desesperada ao encontrar o menino boiando. Ela e o irmão da vítima o retiraram da fossa para tentar socorrê-lo, mas não tiveram êxito.

Uma equipe da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi até o local e a causa da morte deve ser confirmada com o laudo. A Polícia Civil da região abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte.