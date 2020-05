Menino com Transtorno do Espectro Autista é encontrado desorientado em rua e entregue aos pais

Uma criança de sete anos ficou cerca de uma hora perdida em Fortaleza após sair da casa dos pais, na manhã desta terça-feira (19). O menino, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi encontrado correndo pelas ruas da Capital aparentemente desorientado, por policiais. Ele foi devolvido aos pais por volta de 8h, no Bairro Jardim Iracema, após ser levado pela polícia para uma unidade do Conselho Tutelar, no Bairro Monte Castelo.

Segundo a Polícia Militar, os policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) que encontraram o menino entraram em contato com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e verificaram que havia um registro de criança desaparecida.

O menino havia saído de casa sem que os pais notassem por volta das 7h. Os pais percorreram ruas próximas ao imóvel onde residem, mas não conseguiram localizar o filho e ligaram para a polícia para pedir ajuda.

Quando a composição encontrou a criança percebeu que o menino apresentava dificuldade de se comunicar e se encontrava bastante agitado, de acordo com a PM. Com isso, o levaram para o Conselho Tutelar.

Os pais do menino foram até a unidade e a criança foi entregue em segurança para eles, confirmou a Polícia Militar.