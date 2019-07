Menina morre atropelada por motociclista em alta velocidade no Crato

Uma menina de sete anos morreu atropelada por uma moto em alta velocidade no início da tarde desta quarta-feira (17), no bairro Seminário, no Crato, localizado na Região do Cariri. A informação foi confirmada pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) da cidade e pela Polícia Militar.

Segundo a polícia, Ana Alice Freitas Sampaio atravessava sozinha a rua Lavras da Mangabeira para ir ao comércio do pai, quando o condutor passou em alta velocidade e atropelou a menina. Ana Alice foi arrastada por cerca de 150 metros. A população tentou linchar o motociclista, mas a polícia interveio.

O condutor da motocicleta estava sem habilitação. Ele foi encaminhado para o Instituto Médio Legal da cidade para fazer exame de corpo de delito e poderá ser autuado por homicídio culposo.