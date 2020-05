Menina de 3 anos é morta durante tiroteio no Pirambu, em Fortaleza

Uma criança de 3 anos foi baleada e morta durante um tiroteio na rua Santa Inês, no bairro Pirambu, em Fortaleza, na noite deste domingo (10). A menina estava na calçada de casa quando foi atingida pelos tiros.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu quando homens armados chegaram ao local e começaram a atirar. Maria Vitória Sousa da Silva chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local onde realizou os primeiros levantamentos sobre o crime. A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.