Um grupo com 12 membros de uma organização criminosa que age no Vicente Pizon, em Fortaleza, foram presos em Paracuru, município do litoral oeste, por agentes da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) neste sábado (22). De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos planejavam cometer roubos no local onde o fluxo de pessoas aumenta no carnaval.

Em uma ação do serviço extraordinário, realizado pelos policiais civis durante o carnaval, o grupo foi abordado em uma casa de veraneio em Paracuru onde foram apreendidas drogas como cocaína, ecstasy e loló. Entre os presos, alguns já respondem por antecedentes criminais como tráfico e roubo. Eles estão sendo autuados por associação criminosa na Delegacia Municipal de Paracuru.

Paracuru é uma das nove cidades cearenses que cancelaram a programação de carnaval devido ao motim de parte dos policiais militares do Ceará que ocorre desde a última terça-feira (18).