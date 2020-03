Membro de facção criminosa é preso com arma de fogo e munições no bairro Granja Lisboa

Um jovem de 19 anos, apontado como autor de uma série de homicídios na periferia de Fortaleza, foi preso na madrugada desta segunda-feira (30), no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, por porte ilegal de arma de fogo. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com o suspeito, identificado como Matheus Costa dos Santos, foram apreendidos um revólver calibre 38 e seis munições.

De acordo com a Corporação, Matheus Costa, apelidado de ‘Matheus Bocão’ é integrante de um grupo criminoso. O tenente-coronel Hideraldo Bellini, comandante do 17º Batalhão de Policiamento Militar, informou que Matheus é suspeito de uma série de homicídios cometidos na Área Integrada de Segurança (AIS) 2.

"Por volta das 3h a Força Tática efetuou a prisão. Ele é de uma facção criminosa. Tem o trabalho de executar adversários de outras facções", revelou Bellini. O caso, segundo a PM, foi encaminhado para o 34º Distrito Policial (Farias Brito). 'Matheus Bocão' segue à disposição da Justiça.