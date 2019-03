Megaoperação de forças de segurança contra ataques no Ceará captura 42 pessoas

A megaoperação policial Contra-Ataque, deflagrada nesta sexta-feira (25) para combater a onda de ataques no Ceará, capturou 42 pessoas até a madrugada deste sábado (26). Segundo a Secretraria de Segurança do Ceará, entre os detidos estão adolescentes. Além disso, 11 armas de fogo e 4,36 kg de drogas foram apreendidas.

Cerca de 5,7 mil agentes de segurança e de órgãos parceiros participaram do trabalho, sendo 4.020 da Polícia Militar, 206 Bombeiros, 570 policiais civis, quatro peritos forenses, 152 agentes penitenciários, 262 policiais rodoviários federais, 120 guardas municipais de Fortaleza, 39 profissionais da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer), oito fiscais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e 406 policiais da Força Nacional. É a maior ofensiva contra ações criminosas realizada no Ceará, segundo a Secretaria da Segurança.

A operação teve foco em locais considerados de maior risco para ataques, em Fortaleza e Região Metropolitana, apontados pelo setor de inteligência policial.

Ataques chegam ao 24º dia

Na noite desta sexta-feira (25), cinco homens invadiram e incendiaram uma subestação da Cagece localizada no cruzamento da Rua H com Rua A, no Bairro Maracanazinho, em Maracanaú. O ataque aconteceu por volta das 23h50. Um homem foi preso e um menor foi apreendido suspeitos de participar da ação.