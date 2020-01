Médico atira em funcionária em Juazeiro do Norte e é preso

Uma funcionária denunciou que foi baleada no ombro por um médico após pedir demissão e discordar do valor proposta a ela pelos direitos trabalhistas. O caso aconteceu no Bairro do Socorro, em Juazeiro do Norte, Sul do Ceará, na noite da última terça-feira (21).

Conforme o relato da funcionária à polícia, o médico disse que iria pagar o valor de R$ 400, mas a funcionária discordou do valor e disse que teria de receber mais. No boletim de ocorrência feito pela vítima, ela diz que o médico sentou no chão e efetuou três disparos de arma de fogo, atingindo-a no ombro. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri.

Após ser baleada, a funcionária conseguiu se desvencilhar do médico e pediu socorro. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o médico em flagrante.

Em depoimento, o suspeito alegou que atirou para se proteger das agressões físicas da funcionária. Segundo ele, os dois discutoram por causa da aquisição de um celular. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal. Em seguida, ele foi conduzido para a cadeia pública da cidade. A polícia investiga o crime.