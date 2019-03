Mecânico invade curso no Henrique Jorge e mata ex-mulher a tiros

Um mecânico invadiu a sede de um curso profissionalizante e de idiomas e matou a tiros a ex-mulher, na manhã deste sábado (30), no Bairro Henrique Jorge. Emanuelly Vasconcelos Sampaio, 31 anos, foi atingida com quatro de cinco tiros disparados e morreu no local, segundo a polícia.

Ela era atendente no estabelecimento onde, no momento do crime, havia aulas. Testemunhas disseram que ele trancou o local logo depois de entrar. Os alunos tiveram de quebrar a porta do prédio para fugir.



Estudantes tinham aulas no momento do crime Paulo Sadat/Sistema Verdes Mares

A polícia de uma unidade localizada na esquina da rua do estabelecimento chegou à escola poucos minutos após os disparos. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher.

Segundo a polícia, há relatos de que o homem era agressivo e já havia agredido fisicamente a vítima. O casal estava separado há cerca de três meses e são pais de um menino de 10 anos.