Mecânico é morto a tiros após discussão com suspeitos no Bairro Aerolândia

Um mecânico foi morto a tiros após discutir com suspeitos armados na frente da casa dele na rua Aspirante Mendes, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (6). A vítima chegou a ter uma luta corporal com os suspeitos antes de ser morta a tiros.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, vizinhos informaram que Antonio Laercio Lima da Silva estava dentro de casa quando os suspeitos chegaram ao local e o chamaram. A vítima e os criminosos discutiram e, em seguida, Laercio foi alvejado por pelo menos três tiros.

Os suspeitos fugiram do local logo após o crime. Antonio Laercio trabalhava como mecânico e fazia fretes.

A Polícia Civil esteve no local para fazer os primeiros levantamentos acerca do crime. O Sistema Verdes Mares solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas ainda não obteve retorno. Até o momento, ninguém foi preso.