Marido mata esposa a facadas na zona rural de Russas

Uma mulher de 54 anos foi morta a facadas pelo marido na localidade de Serra do Vieira, zona rural de Russas, na madrugada deste sábado (18).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito esfaqueou a vítima na casa onde moravam, em seguida, fugiu do local.

O criminoso foi capturado por agentes da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ele estava escondido no quintal do vizinho.

O homem confessou o crime e foi levado para a Delegacia Regional de Russas, onde foi autuado em flagrante por feminicídio.