Marido é suspeito de matar comerciante de 21 anos em Juazeiro do Norte

Uma comerciante de 21 anos foi morta a facadas na manhã desta quarta-feira (26), em casa, no bairro Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte. Cícero Fernandes Januário, de 21 anos, marido da vítima é o suspeito do assassinato. Ele fugiu após o crime e, após buscas, foi preso pela Polícia Militar com a calça ensaguentada.

A vítima, Desideria Nascimento Gomes, de 21 anos, tinha sinais de estrangulamento e já estava morta quando uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local. O filho de 1 ano do casal e a irmã de 7 anos da vítima presenciaram o crime, de acordo com Deisiane Oliveira, irmã de Desideria.

"Minha irmã pediu ajuda, saiu na rua pedindo socorro para vizinha e pra um rapaz que estava lá fora. Só que, infelizmente, eles ficaram com medo de acontecer alguma com eles", conta Deisiane.

A mãe da vítima já temia que algo pudesse acontecer devido ao comportamento agressivo do suspeito, que constantemente fica alcoolizado, ainda segundo a irmã da vítima. O casal costumava brigar e as discussões ficaram mais intensas no período de carnaval. "Ele não queria que ela saísse, ela tinha que ir do trabalho para casa e de casa pro trabalho, afirmou Deisiane.