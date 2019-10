Marido e mulher são presos suspeitos de realizar assaltos em moto no Joaquim Távora

Um casal foi preso, na manhã desta sexta-feira (25), suspeito de realizar assaltos em uma motocicleta no Bairro Joaquim Távora. De acordo com a Polícia Militar, os alvos eram, na maioria, mulheres. Os dois foram detidos por populares, que viram um dos assaltos e conseguiram segurá-los a chegada dos agentes.

Ainda de acordo com a polícia, Leanderson Alves de Andrade, 24 anos, e a companheira Josefa Regilene de Sousa, 23 anos, já estavam realizando assaltos há mais de um mês na região. Eles fingiam estar armados e pediam os objetos das vítimas.

A mãe de uma das vítimas conversou com o Diário do Nordeste antes de registrar um boletim de ocorrência no 4º Distrito Policial, no Bairro Pio XII. Segundo ela, a mulher detida era "atrevida" e agia com muita raiva durante a abordagem.