Marido agride mulher com cabo de vassoura em Juazeiro do Norte 

Uma mulher de 22 anos foi agredida com um cabo de vassoura pelo próprio marido no Bairro Pedrinhas, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri do Ceará.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (16). A jovem agredida denunciou as agressões para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A Polícia Militar afirmou para o Sistema Verdes Mares que o marido de 25 anos agrediu a jovem em frente à casa do casal.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e um inquérito policial foi instaurado por crime de violência doméstica.