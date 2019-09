Marca de mordida leva a prisão de suspeito de estuprar adolescente de 15 anos em Tauá

Um homem de 23 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos no Bairro Manoel Alves Mota, no município de Tauá, no Ceará, foi preos em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (12). Ele foi identificado e preso graças à marca de mordida dada pela vítima.

O crime aconteceu na última quarta-feira (11). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu por volta das 19h30, quando a adolescente foi abordada pelo suspeito e levada em seguida para um terreno baldio.

O homem foi preso em flagrante após buscas feitas pela polícia na região. Ele já possuía antecedentes criminais por estupro de vulnerável e posse e porte ilegal de arma de fogo. A motocicleta utilizada por ele no momento do crime foi levada para a unidade local da Polícia Civil.