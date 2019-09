Maqueiro preso por fingir ser médico usava nome inspirado em série de televisão

O homem preso na manhã desta sexta-feira (20) por fingir ser cirurgião plástico identificava-se como "Érico Heisenberg", inspirado na série norte-americana "Breaking Bad". Segundo a Polícia Civil, Érico Rodrigues Costa, nome real do suspeito, já se passava por médico há, pelo menos, dois anos.

Érico era maqueiro e, por isso, tinha acesso a hospitais e centros cirúrgicos de diversos hospitais. Ele costumava fazer fotos nos locais e postava nas redes sociais. As investigações sobre Érico Rodrigues se iniciaram há cerca de um ano e quatro meses, comandada pela delegada Kamilly Távora Campos quando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o denunciou na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) por suspeita de falsa identidade médica.

Érico Rodrigues, conforme a Polícia Civil, apresentava-se como cirurgião plástico e negociava consultas em sites especializados em cirurgia plástica e exibia, nas redes sociais, fotos utilizando jaleco, estetoscópios e roupas cirúrgicas.

A Polícia alegou não conseguir comprovar se Érico atendeu efetivamente qualquer paciente, mas salienta a importância da população direcionar as denúncias para a Delegacia de Defraudações caso conheça alguém que tenha sido vítima do maqueiro ou quem já foi, pelo menos, consultado virtualmente e efetuou algum depósito para o suspeito. Outra linha de investigação seria a de que o maqueiro utilizava o status de médico para se aproximar amorosamente de mulheres.

Documentos como um contracheque no qual o suposto farsante assinava como médico residente e um telefone celular foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia.

Inspiração em Breaking Bad

O ator Bryan Cranston interpreta o personagem Walter White, também conhecido como Heisenberg, na série Breaking Bad Divulgação

Na série de onde Érico Rodrigues tirou o nome fictício, Heisenberg é o pseudônimo do protagonista Walter White, interpretado por Bryan Cranston. Walter é um professor de química diagnosticado com câncer de pulmão. Para ajudar a sustentar a família, ele passa a produzir metanfetamina e, desde então, passa a ser conhecido no mercado do tráfico de drogas como "Heisenberg".