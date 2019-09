Mais de 50 kg de maconha são apreendidos após perseguição policial no Bairro Ancuri, em Fortaleza

Cinquenta e dois quilogramas de maconha foram apreendidos nessa terça-feira (17), no Bairro Ancuri, em Fortaleza, após perseguição policial. A droga, que estava armazenada em uma caixa de papelão, dentro de um carro, foi encaminhada para o 6º Distrito Policial (Messejana). O suspeito, que conduzia o veículo e o abandonou em uma rua da região, conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a apreensão aconteceu após policiais civis perceberem um homem em um automóvel, modelo Fiat Strada, transitando em atitude suspeita no Bairro Ancuri. Quando os policiais se preparavam para fazer a abordagem ao carro, o condutor tentou fugir e teve início a perseguição policial. Segundo ainda a PCCE, o motorista abandonou o carro na Avenida Coronel Dionísio Leonel Alencar e fugiu a pé.

Segundo o delegado Bruno Figueiredo, titular do 6º DP, em Messejana, Fortaleza, a Polícia Civil está realizando levantamentos em relação à procedência do veículo. O delegado afirmou que intimará a mulher a qual o carro encontra-se registrado para, assim, haver o esclarecimento se o automóvel pertence a ela ou se fora vendido e quem o comprou. Bruno salientou ainda a importância em se fazer imediatamente a transferência de propriedade dos automóveis ao serem vendidos, “porque você não sabe para quem está vendendo e qual o fim ele terá.”

A Polícia Civil afrimou que continua com as investigações para identificar e prender os envolvidos no crime.