Mais de 40 kg de maconha são apreendidos em carro após abordagem policial em Juazeiro do Norte

A Polícia Civil, por meio da Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), durante uma ocorrência, apreendeu mais de 40 quilos de maconha na noite desta quinta-feira (15), em Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza. Um homem foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, 42 quilos do entorpecente foram apreendidos dentro de um automóvel que trafegava pela Avenida Leão Sampaio. O carro com placas de Feira de Santana na Bahia foi parado em uma blitz dos agentes de segurança. Durante as abordagens, segundo a polícia, o automóvel levantou suspeitas. Após investigações, policiais encontraram alguns tabletes no forro da porta do passageiro. A droga estava dividida em 40 tabletes.

O motorista confirmou a existência de outras porções na lataria do veículo. O motorista, que viajava sozinho, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Em seguida, o homem foi levado para a Pefoce para exame de corpo delito e encaminhado para Cadeia Pública de Juazeiro do Norte, onde permanecerá disposição da Justiça.