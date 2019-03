Mais de 300 kg de maconha são apreendidos pela PRF em carro que transitava em Milagres

Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (13), em Milagres, na Ragião do Cariri. A operação ocorreu durante uma fiscalização de rotina em um veículo que passava pelo posto do órgão, localizado no Km 478 da BR-116.

A quantidade de drogas apreendida é a maior do ano da região, segundo o policial rodoviário Gladston Chaves. "A gente sempre faz uma fiscalização efetiva em todos os veículos que são abordados, mas o que causa estranheza foi justamente o veículo ter placa de outro estado", explicou.

Ao ser questinado pelos policias, o condutor deu respostas contraditórias, o que fez os agentes suspeitarem de algo ilegal dentro do carro.

Na obordagem, os políciais encontraram parte da droga armazenada dentro da porta e em outras partes.

O agente Chaves informou ainda que o condutor "não disse de onde vinha e nem para onde seria levada a droga, mas tinha conhecimento que carregava a droga", disse.

As investigações sobre o caso serão realizadas, segundo a PRF, pela Polícia Civil do Estado.