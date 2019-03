Mais de 2,2 toneladas de drogas são apreendidas no Ceará

Mais de 2,2 toneladas de droga foram apreendidas no Estado em janeiro e fevereiro deste ano. Os dados foram divulgados pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, na manhã deste domingo (24), por meio do seu perfil no Instagram.

O gestor da pasta também divulgou o número de apreensões de armas. Foram capturadas mais de mil armas de fogo nos dois primeiros meses de 2019.

A assessoria de comunicação da SSPDS informou que mais detalhes serão repassados nesta segunda-feira (25).