Mães de blogueiras mirins recebem ameaças de cunho sexual por telefone

Um grupo de cerca de dez mulheres, mães de meninas que trabalham como modelos fotográficas (‘blogueiras’), denunciam um suposto assediador que teria feito ameaças às crianças por meio de ligações telefônicas na última sexta-feira (9). Uma das mulheres esteve, na manhã desta segunda-feira, na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) para registrar Boletim de Ocorrência sobre o caso.

De acordo com o relato de uma das vítimas, as chamadas teriam sido feitas por um homem com o intuito de amedrontar mãe e filha. Usando fala assediadora, ele ameaçou de estupro as crianças, que têm idade entre 5 e 10 anos.

O assediador teria conseguido o contato das vítimas por meio de grupos do WhatsApp e perfis em redes sociais nos quais as mães promovem o trabalho das filhas.

A vítima disse que está muito abalada e que se preocupa com a segurança da filha.

Na Dececa, a mãe foi orientada a procurar o 10º Distrito Policial para que as investigações sobre o caso sejam iniciadas.