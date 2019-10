A jovem de 21 anos que foi baleada e teve a filha assassinada pelo próprio pai da criança viajou mesmo com uma bala alojada no tórax para acompanhar o enterro da menina na cidade de Baturité, distante 98 quilômetros de Fortaleza. O enterro da pequena Isabele Freitas, de 2 anos, ocorreu na manhã da última segunda-feira (7) no Cemitério São Miguel.

No domingo (6), a criança foi vítima de homicídio por parte do próprio pai, Francisco Guimarães, 57, que também atirou na ex-esposa, Rayane Freitas, 21. A mulher sobreviveu, mas ficou com a bala alojada no tórax. O homem cometeu suicídio.

Rayane foi prontamente encaminhada para o Frotinha do Antônio Bezerra após ser baleada, onde ficou até pedir autorização legal para comparecer ao velório da filha antes mesmo de passar pelo procedimento cirúrgico de retirada da bala.

Horas após o velório, Rayane foi encaminhada para o Frotinha da Messejana, em Fortaleza. De acordo com uma amiga da vítima, que não quis se identificar, Rayane foi levada ao hospital na noite de segunda, onde está internada e aguarda pela cirurgia, ainda sem prazo.

O caso

O homicídio ocorreu na Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Enquanto estava no carro com a ex-esposa e a filha, Francisco Servilho Alves Guimarães atirou nas duas e depois cometeu suicídio.

As vítimas, ainda com vida, foram encaminhadas para o Frotinha do Antônio Bezerra, mas a criança não sobreviveu. Rayane, por sua vez, permaneceu no hospital até ser liberada para ir ao velório da filha.