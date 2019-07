Mãe veste farda da escola da filha para usar ônibus escolar e incentivar briga entre estudantes

A polícia de Juazeiro do Norte vai investigar um caso de agressão ocorrido dentro de um transporte escolar, nesta segunda-feira (8). Um vídeo feito dentro do veículo mostra a mãe de uma estudante empurrando uma aluna e incentivando a filha a agredir outra aluna no interior do ônibus. As agressões foram filmadas por outros estudantes que estavam no transporte. A mãe de uma das crianças agredidas procurou a delegacia do município.

Pelas imagens dá pra ver o momento em que a filha desafia outra estudante e começa a agredi-la, uma terceira aluna tenta intervir e pede para que a briga seja apartada. Nessa hora, a mãe da aluna que está dentro do veículo usando uma camisa da escola se levanta, empurra a garota que tenta parar a briga e diz que a confusão é “só entre as duas”, se referindo à própria filha e à outra estudante.

A filha da mulher, após ter puxado os cabelos da menina, diz que a aluna “deu nela” e continua a briga. Os outros estudantes reclamam da situação e discutem com a mulher, enquanto a mãe insiste que a filha continue brigando: “vai, dá nela”.

Até que um homem que também estava no transporte intervém e pede para que mãe desça do ônibus. Com a recusa da mulher, ele solicita que mãe e filha mudem de lugar e vão sentar na parte dianteira do ônibus.

A estudante agredida cursa o 8º ano e a filha que é incentivada pela mãe a agredir, o 5º ano.

Direção da escola

O coletivo levava alunos da Escola de Ensino Fundamental Mário da Silva Bem. O diretor da instituição, Júlio Ocireu, confirmou que o ônibus deveria transportar apenas os estudantes e disse não saber a motivação da mãe flagrada em vídeo.

“A legislação nos coloca a condição de que eles utilizem o transporte escolar de maneira individual, porque vão vir sozinhos. Nós não conseguimos identificar qual foi o motivo que levou essa mãe a essa ruptura”, comentou.

Sobre uma possível punição às alunas, o diretor afirmou que era preciso analisar a situação com calma.

“Até porque precisamos garantir o direito da criança que foi agredida, mas também o direito da criança que vem a agredir, porque ela tava sendo incitada por um adulto e quem devia ter consciência do ato não era a criança, era o adulto”, salientou.

A Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte lamentou o ocorrido, afirmou que está providenciando as medidas necessárias e reafirmou o “compromisso em zelar pela segurança dos alunos”.